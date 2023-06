Choro, confete e até ‘desmaio’: Confira a reação das jogadoras convocadas para a Copa do Mundo

Pia Sundhage convocou as 23 jogadoras que irão à Austrália no próximo mês; 13 são novatas

Reprodução/ instagram @gabifernandes e twitter @SereiasDaVila Maioria do elenco convocado por Pia vai para a sua primeira Copa do Mundo



Na tarde desta terça-feira, 27, a treinadora da seleção brasileira, Pia Sundhage, convocou as 23 jogadoras (mais três suplentes) que irão representar o país na Copa do Mundo feminina no próximo mês, na Austrália e Nova Zelândia. A convocação foi transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV e ESPN e as atletas que já eram esperadas na lista se reuniram com suas famílias para acompanhar o anúncio. As reações foram diversas, mas todas cheias de felicidade. Kerolin, Gabi Nunes e Andressa Alves se emocionaram; Tamires, Geyse e Kathellen ficaram no time das contidas e Ana Vitória e Camila, goleira do Santos, foram as que extravassaram. Camila, inclusive, ficou tão feliz que chegou a “desmaiar” no CT Rei Pelé e depois saiu de bicicleta por Santos anunciando sua convocação. O Brasil se apresenta no sábado em Brasília para amistoso contra o Chile no domingo. Já na segunda-feira, dia 3, toda a delegação embarca para a Austrália. A estreia será em 24 de junho, contra o Panamá, às 8h (horário de Brasília).

Confira abaixo a reação das jogadoras:

