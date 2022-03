Classificação para o mata-mata, rebaixamento e mais: O que está em jogo na última rodada do Paulistão? 

O Santos é quem vive a situação mais curiosa, podendo avançar às quartas de final ou ser rebaixado na rodada derradeira do Estadual

Montagem sobre fotos: Estadão Conteúdo e Santos FC São Paulo, Santos e Corinthians ainda têm objetivos na última rodada do Paulistão 2022



A rodada derradeira da fase de grupos do Campeonato Paulista 2022 acontecerá neste fim de semana, com seis jogos marcados para este sábado, 19, e outros dois no domingo, 20. Para Corinthians, Palmeiras, São Paulo, São Bernardo, e RB Bragantino, a vaga nas quartas de final já está assegurada e o foco desta última rodada está na busca por uma classificação melhor entre todos os participantes, a fim de levar a vantagem do mando de campo na fase mata-mata. Já para Inter de Limeira, Guarani, Água Santa, Ituano, Botafogo, Mirassol, Santo André e Santos, os jogos valem a oportunidade de continuar brigando pelo título. O Peixe, ao mesmo tempo, ainda vive situação dramática, lutando contra a queda para a Série A2 com Ferroviária e Ponte Preta. Já rebaixado, o Novorizontino apenas cumpre tabela.

Confira a situação de cada time no Paulista

GRUPO A

Garantido na liderança da chave A, o Corinthians enfrentará Inter de Limeira, Guarani ou Água Santa nas quartas de final do Paulista, na Neo Química Arena, provavelmente na próxima quarta-feira, 23. Apesar da primeira posição do grupo assegurada, o Timão visita o Novorizontino, neste domingo, 20, de olho na segunda colocação geral do Estadual, que pode lhe render o benefício de atuar em casa em uma possível semifinal. Com 20 pontos, o Alvinegro leva a vantagem diante do São Paulo no saldo de gols, tem um a mais que o RB Bragantino e entrará em campo já sabendo qual resultado precisa fazer para atingir seu objetivo. Ainda assim, vale lembrar que, para o critério de mando de campo, os pontos continuam sendo somados no mata-mata.

Entre as outras equipes, a Inter encara o Santo André, no ABC, e depende apenas de si para avançar às quartas de final. O Bugre, por sua vez, precisa derrotar o São Bernardo, também na Grande São Paulo, e torcer para um tropeço do time de Limeira para pegar a vaga. A tarefa do Água Santa, então, é ainda mais difícil. Na Vila Belmiro, a equipe de Diadema tem que ganhar do Santos e “secar” os outros dois rivais da chave — a Inter de Limeira não pode sequer empatar.

GRUPO B

O São Paulo também já tem o primeiro lugar de sua chave assegurado e recebe o Botafogo-SP, no Morumbi, pensando apenas na segunda posição geral. O São Bernardo mede forças com o Guarani querendo melhorar sua situação na tabela geral e fazer testes para encarar o Tricolor nas quartas. Sem chances de classificação, a Ferroviária precisa de um empate diante do Mirassol, em Araraquara, para cravar a permanência na elite estadual em 2023. Lanterna, o Novorizontino já não tem muito o que fazer e irá apenas cumprir tabela ante os corintianos.

GRUPO C

Primeiro colocado do grupo e da classificação geral, o Palmeiras pega o RB Bragantino, em Bragança Paulista, com a intenção de não perder a invencibilidade. Com nove pontos a mais que Corinthians e São Paulo, até o fim do campeonato, o Alviverde irá mandar todos os jogos decisivos no Allianz Parque. A briga pelo segundo lugar da chave, por outro lado, é muito boa. Com 18 pontos, o Ituano necessita de apenas uma vitória contra Ponte Preta para ir às quartas de final. O Botafogo-SP, por sua vez, tem a mesma pontuação, mas está atrás no de saldo de gols. Além de fazer sua parte diante do São Paulo, o conjunto de Ribeirão Preto torce contra a equipe de Itu. O Mirassol, por fim, conta com a ingrata missão de ganhar da Ferroviária e secar os outros rivais.

GRUPO D

O último grupo do Paulistão é o que tem a briga mais emocionante. O RB Bragantino, é verdade, não perde mais a primeira posição e encara o Palmeiras somente com o intuito de melhorar sua pontuação. O Santo André, entretanto, precisa de uma vitória simples com a Inter de Limeira para garantir a vaga nas quartas de final, algo surpreendente para quem caiu no “grupo da morte”. Já o Santos vive um dilema na rodada derradeira do Estadual. Para avançar ao mata-mata, o time de Fabián Bustos tem que ganhar do Água Santa e “zicar” o Ramalhão. Para não ser rebaixado, basta um empate contra a equipe de Diadema. Já a Ponte Preta, tradicional clube de Campinas, espera um milagre para não descer de divisão. Fora vencer o Ituano no Moisés Lucarelli, a Macaca precisa que o Peixe seja derrotado pelo Água Santa ou que Ferroviária perca para o Mirassol.

Confira os duelos decisivos da última rodada da fase de grupos do Paulista

19/03

16h – Santo André x Inter de Limeira

16h – Ferroviária x Mirassol

16h – Ponte Preta x Ituano

16h – Santos x Água Santa

16h – São Bernardo x Guarani

16h – São Paulo x Botafogo-SP

20/03