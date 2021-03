Clubes brasileiros se posicionam contra o preconceito no Dia Nacional do Orgulho Gay

Através das redes sociais, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e outros times se manifestaram contra a homofobia; confira

Reprodução/Twitter/Flamengo O Flamengo se posicionou contra o preconceito no Dia do Orgulho Gay



Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e outros clubes brasileiros usaram as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para se manifestarem contra o preconceito no Dia Nacional do Orgulho Gay, que é celebrado no dia 25 de março no Brasil há alguns anos com a intenção de mobilizar milhares de pessoas em todo o país em prol da luta contra a homofobia. Além dos pedidos de respeito, chamou atenção a publicação do Rubro-Negro carioca, que utilizou dados do GGB (Grupo Gay da Bahia) para lembrar que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Veja alguns posicionamentos abaixo.

25 de março é o Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+. O #respeito tem que ser para todos.#VaiCorinthians pic.twitter.com/VYM4sxjbZZ — Corinthians (@Corinthians) March 25, 2021

O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. De acordo com informações do GGB (Grupo Gay da Bahia), o Brasil registrou 141 mortes por homofobia de janeiro a 15 de maio de 2019. Uma média de 1 morte a cada 23 horas. pic.twitter.com/KN3H0pKsaR — Flamengo (@Flamengo) March 25, 2021

Acolhemos todas as expressões de amor, que nos aproximam e são responsáveis pela construção da Família plural e campeã que somos. A diversidade, a inclusão e o respeito fazem parte da nossa história! 🏳️‍🌈#DiaNacionalDoOrgulhoGay #PalmeirasDeTodos pic.twitter.com/UF78oGJmYI — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) March 25, 2021

Santos, o time do AMOR! De todos os jeitos, de todas as formas. 25 de março. Dia Nacional do Orgulho Gay 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/el9eZ5vcwB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 25, 2021