Clubes do Paulistão são autorizados a realizar testes de Covid-19 em jogadores 

Marcelo Pereira/Prefeitura Clubes se reuniram com a FPF e com o prefeito Bruno Covas



A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta sexta-feira (12), que os 16 clubes integrantes do Campeonato Paulista estão autorizados, a partir da próxima segunda-feira (15), a realizar testes para diagnóstico da Covid-19 em jogadores. A permissão é o primeiro passo dado pela entidade no sentido da retomada gradual aos treinamentos.

Em comunicado, a FPF informou que a medida foi discutida através de videoconferência entre várias organizações, como clubes, Governo de São Paulo, Ministério Público de São Paulo e Ministério Público do Trabalho, além dos sindicatos dos Atletas, dos Treinadores do Estado e do ABC, dos Clubes e dos Árbitros.

Segundo a Federação, os clubes poderão realizar testes entre segunda-feira e quarta-feira (17). Depois, o Governo de São Paulo e a Prefeitura da capital, por meio de seus respectivos comitês, irão analisar eventuais e futuras deliberações quanto ao retorno dos treinos individuais.

Uma nova audiência ficou agendada para a próxima terça-feira, 10h, aguardando o Governo de São Paulo apresentar definições sobre a aplicação de todo o Protocolo de Retomada Gradual aos Treinos.

Vale lembrar que, na última quinta-feira (11), os presidentes de Corinthians, Palmeiras e São Paulo se reuniram com o prefeito Bruno Covas para apresentar o protocolo.

O Paulistão está paralisado desde março por causa da pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O campeonato foi suspenso na 10ª rodada.