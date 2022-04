Clubes e ex-companheiros se despedem de Freddy Rincón; veja quem se manifestou

Corinthians, Palmeiras, Santos e até o São Paulo, onde o colombiano não jogou, prestaram homenagens; ‘Meu amigo se foi para sempre’, lamentou Vampeta, com quem o eterno camisa 8 formou dupla memorável

Otávio Magalhães/Estadão Conteúdo - 14/01/2000 Icônica imagem de Rincón levantando o troféu do primeiro Mundial do Corinthians, em 2000



O ídolo colombiano Freddy Rincón, morto na madrugada desta quinta-feira, 14, em decorrência de um acidente automobilístico em Cali, na Colômbia, recebeu diversas homenagens dos clubes em que desfilou seu futebol e de atletas com quem jogou ao longo de três décadas (entre 1985 e 2004). “Meu amigo se foi para sempre”, lamentou Vampeta, comentarista da Jovem Pan, com quem o colombiano formou uma dupla memorável no Corinthians, entre 1998 e 2000. “Ídolo eterno. Foi um prazer jogar com você. Aprendi tantas coisas… Que tristeza”, exclamou o atacante corintiano Jô, companheiro de Rincón no Timão, em 2004. O eterno camisa 8 teve duas passagens pelo clube do Parque São Jorge. Lá, ganhou um Paulista, dois Brasileiros e um Mundial — com direito a uma icônica imagem dele levantando o troféu da Fifa. “É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo. Nosso capitão no primeiro titulo mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações”, lamentou o clube. Palmeiras, Santos, Cruzeiro e até o São Paulo, onde Rincón não jogou, também se manifestaram. Veja abaixo quem se despediu do ídolo.

Nosso capitão no primeiro titulo mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações 🖤 pic.twitter.com/tiSPNiYKDC — Corinthians (@Corinthians) April 14, 2022

O São Paulo FC lamenta profundamente a morte de Freddy Rincón, um dos grandes ídolos da história do futebol colombiano. Nossas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores de Rincón. pic.twitter.com/o1tIX7l9WK — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 14, 2022

Sofri demais em tê-lo como adversário!

Mas tive o prazer de ser companheiro

Jogava demais!

Líder,craque e amigo!

Ficarão os momentos e as melhores lembranças desse monstro da ⚽️. Meus sentimentos aos fãs,amigos e principalmente a família😔🙏🏽 Mto obrigado Freddy!#RIPRincon pic.twitter.com/QUZhZCaUfe — Alex de Souza (@Alex10) April 14, 2022

O Cruzeiro lamenta a morte de nosso ex-atleta, Freddy Rincón, ídolo colombiano. Aos familiares, amigos e fãs, desejamos força neste momento de dor. 🙏🏼💙 📸 Maria Tereza Correia/Estado de Minas pic.twitter.com/oL2WknF98f — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 14, 2022

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador colombiano Freddy Rincón. Que Deus conforte seus familiares e amigos de Rincón, que foi ídolo de sua seleção e de vários clubes brasileiros em sua trajetória vitoriosa no futebol. 🙏🏼 #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2022