Com 100% de aproveitamento, seleção feminina avança de fase no Sul-Americano Sub 17

Com quatro vitórias em quatro jogos, as meninas do Brasil marcaram 21 gols e não tomaram nenhum

Adriano Fontes/CBF Jhonson foi destaque e marcou duas vezes no jogo contra a Venezuela



A seleção brasileira feminina sub-17 terminou a participação na primeira fase do Campeonato Sul-Americano da categoria com 100% de aproveitamento. Em quatro jogos foram quatro vitórias, 21 gols marcados, nenhum sofrido e a liderança do Grupo B. As vitórias foram contra Argentina (3 a 0), Bolívia (7 a 0), Paraguai (5 a 0) e Venezuela (6 a 0). Nesta quinta-feira, 10, as ‘vítimas’ foram as venezuelanas com gols de Jhonson (2x), Flavinha, Carol, Rhaissa e Dudinha. Dez seleções disputam o torneio que acontece na Bolívia. No quadrangular final, a seleção brasileira enfrentará as seleções do Chile, Paraguai e Colômbia nos dias 13, 16 e 19 de março. Todos os jogos do Sul-Americano estão sendo transmitidos pelo SporTV.