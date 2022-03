Com 27 seleções classificadas, veja como estão os potes da Copa do Mundo de 2022

Com praticamente todas equipes conhecidas, também já é possível projetar possíveis confrontos na fase inicial do Mundial

Lucas Figueiredo / CBF Jogadores do Brasil se abraçam durante vitória contra a Bolívia



A dois dias da realização do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, 27 seleções já asseguraram suas vagas para a competição que será disputada no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Nesta quinta-feira, 30, com a realização da última rodada das Eliminatórias da Concacaf, mais duas participantes serão conhecidas. Assim, restarão apenas três vagas abertas para a repescagem final, que será disputada em junho. Com praticamente todos os times conhecidos, também já é possível projetar possíveis confrontos na fase inicial do Mundial.

Os cabeças de chave, por exemplo, já estão todos conhecidos. Além do Catar, país-sede do evento, as sete melhores seleções do Ranking da Fifa ocuparão tal posto no sorteio da próxima sexta-feira, 1º, marcado para começar às 13 horas (de Brasília). No pote 2, chama atenção a presença da tetra Alemanha, do bicampeão Uruguai e da Holanda. Já no pote 3 e 4 estão equipes nacionais de menor tradição no torneio – algumas, no entanto, possuem grandes craques, como Robert Lewandowski, da Polônia, e Son Heung-Min, da Coreia do Sul.

Vale lembrar que a Fifa mais uma vez irá impor algumas restrições no sorteio. Por exemplo, com exceção da Europa, países do mesmo continente não caem no mesmo grupo. É possível no máximo dois europeus por chave, sendo cinco grupos com dois europeus, e três com um. Por fim, o bloqueio entre nações do mesmo continente também funciona para quem viera das repescagens. Desta forma, o classificado de Peru x Austrália/Emirados Árabes não entra no grupo do Brasil ou de uma seleção asiática.

Veja como estão os potes da Copa do Mundo até agora:

Cabeças de chave: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal

Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal Pote 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Uruguai, Croácia

Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Uruguai, Croácia Pote 3: Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos,

Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos, POTE 4: Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões

Seleções classificadas sem potes definidos

Senegal (2 ou 3)

Tunísia e Canadá (3 ou 4)



Os três classificados de junho sairão dos seguintes confrontos: