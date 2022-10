Com a melhor campanha da história da Libertadores, Flamengo se torna o sétimo campeão invicto

Corinthians de Tite, em 2012, havia sido o último time a conquistar o interclubes sul-americano sem nenhuma derrota; Mengão terminou torneio com 12 vitórias e dois empates

Gilvan de Souza/Flamengo - 07/09/2022 Flamengo conquistou o tri da Libertadores sem nenhuma derrota em 13 partidas



Após dez anos, a Libertadores tem novamente um campeão invicto. Após uma campanha formidável na primeira fase (cinco vitórias e um empate contra o Talleres-ARG, na cidade argentina de Córdoba), o Flamengo engatou sete triunfos consecutivos e se tornou o sétimo clube a levantar a maior taça da América do Sul sem nenhuma derrota na campanha – foram seis triunfos consecutivos até a final, quando venceu o Athletico-PR por 1 a 0, com gol do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, e se tornou o sétimo clube a levantar a maior taça da América do Sul sem nenhuma derrota na campanha. Antes do Mengão, Peñarol (1960), Santos (1963), Independiente, (1964), Estudiantes (1969 e 1970), Boca Juniors (1978) e Corinthians (2012) conseguiram esse feito. Nem os históricos times rubro-negros de 1981 (derrota para o Cobreloa-CHI no segundo dos três jogos da final) e 2019 (dois reveses na primeira fase e um nas oitavas de final, ante o Emelec-EQU). A campanha rubro-negra em 2022, aliás, foi a melhor da história da competição.

É irônico que o time carioca tenha conseguido isso jogando a primeira fase com um técnico que não caiu nas graças da torcida. O português Paulo Sousa fez apenas 32 partidas em vermelho e preto, sendo seis na fase de grupos da Libertadores. Os números na fase de grupos do continental foram excelentes (cinco vitórias e um empate em um grupo que também tinha Talleres, Universidad Católica-CHI e Sporting Cristal-PER), mas o futebol apresentado não encheu os olhos. Isso mais a perda do Carioca para o Fluminense e o péssimo início no Brasileirão derrubaram o português no começo de junho. Dorival Júnior foi o escolhido para comandar o Flamengo até o final do ano.

Sob o comando de Dorival, o Mengão deu show no mata-mata. Nas oitavas de final, eliminou o Tolima-COL após vitória por 1 a 0 na Colômbia e goleada de 7 a 1 no Maracanã. Pedro, artilheiro desta edição da Libertadores, marcou quatro gols no atropelamento rubro-negro contra o time colombiano. O centroavante também deixou sua marca nas quartas de final, no duelo brasileiro com o Corinthians. Os dois triunfos sobre o time paulista — 2 a 0 em São Paulo e 1 a 0 no Rio de Janeiro — mostraram uma diferença técnica fundamental para a definição do duelo. Nas sêmis, o Fla despachou o Vélez Sarsfield-ARG com um 6 a 1 no agregado (na Argentina, goleou por 4 a 0, com direito a hat-trick de Pedro).

Veja a campanha do Flamengo na Libertadores

Fase de grupos

05/04 Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo

12/04 Flamengo 3 x 1 Talleres

28/04 Universidad Católica 2 x 3 Flamengo

04/05 Talleres 2 x 2 Flamengo

17/05 Flamengo 3 x 0 Universidad Católica

24/05 Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal

Oitavas de final

29/06 Tolima 0 x 1 Flamengo

06/07 Flamengo 7 x 1 Tolima

Quartas de final

02/08 Corinthians 0 x 2 Flamengo

09/08 Flamengo 1 x 0 Corinthians

Semifinais

31/08 Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo

07/09 Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield

Final

29/10 Flamengo 1 x 0 Athletico-PR