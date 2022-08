Com a presença de influenciadores, Copa TecToy Jovem Pan visita mais uma escola em SP

Jogo de abertura está marcado para este sábado, 27, no Ginásio do Estádio do Morumbi

Natália Fernanda Prado Salviano/Lanie Art Film Vampeta recebe o carinho dos estudantes do Colégio Ango Morumbi



A Copa Jovem Pan teve sua primeira edição em 1983. O objetivo era incentivar a prática de esportes e a disputa saudável entre os estudantes. A competição revelou alguns dos craques que brilharam no futebol mundial ao longo dos anos, como Zé Elias, Juninho Paulista, Deco, Jô, Denner e Rubinho. Neste ano, o campeonato retorna em parceria com a TecToy, que participou da infância de milhares de brasileiros, com a fabricação de videogames e de brinquedos de alta tecnologia.

Com o intuito de promover o maior torneio intercolegial de futsal do Brasil, Jovem Pan e TecToy estão visitando as escolas de São Paulo. O jogo de abertura está marcado para este sábado, 27, no Ginásio do Estádio do Morumbi. Nesta segunda-feira, 22, o Colégio Anglo Morumbi abriu as portas para os influenciadores e representantes da equipe de esportes da Pan. O professor Thiago Barrichello falou sobre a experiência de sediar mais uma vez o evento e o legado da última edição. “O nosso ginásio não tinha arquibancada, cobertura e placar eletrônico. Em 2019, quando surgiu a possibilidade de receber a Copa Jovem Pan, nós conversamos com os mantenedores do colégio e foi feito um projeto para atender a competição”, disse.

Os influenciadores Diego Freestyle e Bianca Santos fizeram a festa dos estudantes e promoveram desafios. “Todo mundo ficou muito empolgado. A galera fica animada porque é uma grande oportunidade e querendo ou não, mesmo quem não vai participar. Os amigos estão sempre ali para apoiar e incentivar. Tudo nessa idade é uma festa. Fora a competitividade, óbvio”, disse Bianca. A próxima escola pode ser a sua!

Veja as fotos do evento da Copa Jovem Pan no Colégio Anglo Morumbi