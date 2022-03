Com atuação de gala de Benzema, Real vira sobre o PSG e avança na Champions

Atacante marcou três gols para garantir vaga do time espanhol sobre equipe de Neymar, Messi e Mbappé

JAVIER SORIANO / AFP Karim Benzema marcou os três gols da classificação do Real Madrid às quartas de final da Liga dos Campeões



O jogo já parecia perdido para o Real Madrid quando o artilheiro francês Karim Benzema entrou em ação. O atacante fez três gols na vitória por 3 a 1 sobre o PSG de Neymar, Messi e Mbappé e classificou o time espanhol para as quartas de final da Liga dos Campeões. O PSG havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Na etapa inicial da partida da volta, o time francês jogou melhor, pressionou e saiu na frente com Mbappé, que contou com linda assistência de Neymar para marcar. Na etapa final, o Real Madrid estava apático até Donnarumma errar: pressionado, deu a bola para Benzema, que passou para Vinicius Júnior; o brasileiro devolveu e o francês empatou. O artilheiro virou pouco depois, ao receber passe de Modric e bater na saída do goleiro. O gol da classificação também foi do centroavante – ele aproveitou corte errado do zagueiro Marquinhos, que virou um passe, e bateu de primeira no canto para garantir o Real Madrid na próxima fase. No outro jogo da quarta, Manchester City e Sporting empataram em 0 a 0 e o time inglês se classificou pela vitória por 5 a 0 no jogo de ida. Os confrontos das quartas de final serão definidos em sorteio.