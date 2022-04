Com dois de Jacaré, Bahia estreia com vitória contra o Cruzeiro na Série B

Camisa 29 saiu do banco para decidir na Arena Fonte Nova e conquistou a torcida em seu primeiro jogo no clube

JHONY PINHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jacaré (a direita) foi o nome do jogo na estreia do Bahia na Série B



O Campeonato Brasileiro Série B 2022 começou. Nesta sexta-feira, 08, três jogos abriram a primeira rodada, entre eles, Bahia x Cruzeiro. A partida na Arena Fonte Nova terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0 e um protagonista improvável: Victor Jacaré, que estreou com a camisa do Bahia, saiu do banco e fez os dois gols da equipe. O jogo foi muito bom. No primeiro tempo, as duas equipes se lançaram bastante ao ataque, tendo boas chances de abrir o placar. O Cruzeiro, inclusive, acertou uma bola no travessão no último lance. Mas o segundo tempo foi todo dos baianos. Aos 10 minutos, Guto Ferreira colocou Davó e Jacaré e no primeiro ataque a dupla decidiu. Davó recebeu pela esquerda e cruzou para Jacaré, que sozinho dentro da área empurrou para as redes. Aos 28 minutos, o camisa 29 foi quem apareceu na esquerda e chutou no cantinho do goleiro Rafael, ampliando a vantagem. Aos 45 minutos, Wagner Leonardo foi expulso direto depois de cometer falta em Davó. Ele era o último homem antes do gol. O lance gerou uma confusão nos bancos de reservas dos times e paralisou o jogo. Na segunda rodada, o Cruzeiro recebeu o Brusque no Mineirão, terça-feira, 12, às 21h30 (horário de Brasília). Já o Bahia viaja para enfrentar o Náutico, na sexta-feira, dia 15, às 21h30.