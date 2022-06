Com dois gols de Neymar, seleção brasileira goleia Coreia do Sul por 5 a 1 em amistoso 

Melhor desde o começo do jogo, o Brasil marcou com Neymar (duas vezes), Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, enquanto Hwang Ui-Jo fez o ‘gol de honra’ para os sul-coreanos

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Brasil ganhou amistoso contra a Coreia do Sul por 5 a 1



A seleção brasileira não teve a menor dificuldade para ganhar da Coreia do Sul por 5 a 1, na manhã desta quinta-feira, 2, em amistoso realizado na capital Seul. Melhor desde o começo do jogo, o Brasil marcou com Neymar (duas vezes), Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, enquanto Hwang Ui-Jo fez o “gol de honra” para os sul-coreanos. Agora, a Canarinho volta a campo na próxima segunda-feira, 6, quando visita o Japão, na cidade de Tóquio, em uma das últimas partidas antes da disputa da Copa do Mundo de 2022 – a bola rola a partir das 7h20 (de Brasília).

O Brasil abriu o marcador logo aos 6 minutos, quando Alex Sandro avançou pela esquerda e tocou para Fred. O volante chutou cruzado e viu Richarlison desviar para as redes, tirando o goleiro sul-coreano da jogada. Apesar do gol cedo, a seleção brasileira continuou em cima e só não ampliou por falta de pontaria de Raphinha e Fred. Aos 31 minutos, veio a punição: Hwang Ui-Jo girou sobre Thiago Silva e bateu cruzado para empatar. Os mandantes, porém, nem tiveram tempo para festejar. Sete minutos depois, Alex Sandro foi derrubado dentro da área, e o pênalti foi confirmado pelo VAR. Na batida, Neymar apenas deslocou o arqueiro para deixar a Amarelinha na frente novamente.

Voltando do vestiário com o mesmo ímpeto, a seleção brasileira continuou controlando as ações e chegou ao terceiro da mesma forma. Depois de penalidade assinalada pelo VAR, Neymar mostrou calma para marcar, aos 10 minutos. Notando a fragilidade do adversário, Tite passou a fazer alterações, colocando Philippe Coutinho, Gabriel Magalhães, Vinicius Júnior e Fabinho em campo. As modificações não alteraram na forma da equipe nacional jogar, e o Brasil continuou balançando as redes. Já aos 35 minutos, foi a vez de Coutinho deixar a marca dele, com bonita finalização. Nos acréscimos, Gabriel Jesus ainda aproveitou passe de Bruno Guimarães para fazer o seu e acabar com o jejum na seleção brasileira – o atacante não marcava há 19 partidas com a camisa da Canarinho.