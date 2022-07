Com elenco renovado, Brasil busca octa da Copa América feminina e primeiro grande título da Era Pia

Decisão contra a Colômbia será neste sábado, às 21h, em Bucaramanga; esta é a primeira vez desde 1995 que a seleção não tem Marta, Cristiane ou Formiga

Thais Magalhães/CBF Bia Zaneratto e Debinha são os nomes de maior peso no novo elenco da seleção brasileira



A seleção brasileira feminina entrará em campo na noite deste sábado, 30, para disputar a grande final da Copa América feminina contra a Colômbia, às 21h (horário de Brasília). Em busca do oitavo título e chegando à sua décima final da competição, o Brasil está com nova identidade, a começar pela treinadora, Pia Sundhage, que chegou ao comando da seleção pouco depois da Copa do Mundo de 2019. Em um trabalho ambicioso, a sueca contabiliza 40 jogos (24 vitórias, 9 empates e 5 derrotas), busca seu primeiro grande título com o time canarinho e promove uma nova configuração do elenco.

Esta é a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1995 que a Amarelinha vai para um torneio internacional sem pelo menos uma jogadora de seu trio de estrelas: Cristiane, Formiga e Marta . As duas primeiras se aposentaram da seleção, enquanto a camisa 10 está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Sendo assim, o elenco que disputa o torneio na Colômbia é cheio de novas atletas e alguns nomes conhecidos do público, como Bia Zaneratto e Debinha, que estiveram na disputa do título da Copa América de 2018. Novos nomes como Angelina, Antônia, Kerolin, Ary Borges e Adriana têm mostrado seu potencial e conquistado espaço no grupo.

A melhora no desempenho também passa pela evolução no Campeonato Brasileiro (13 das 23 jogadoras atuam no país) e investimento nas categorias de base. O que difere da situação das colombianas, anfitriãs do evento. O primeiro semestre da temporada do futebol no país foi um sucesso, com estádios lotados, mas pouco antes da Copa América os organizadores indicaram que não haveria jogos do futebol feminino no segundo semestre. Ao início do torneio, as colombianas protestaram por melhores condições de trabalho e continuidade das atividades. A situação mudou depois da vitória contra a Argentina, na semifinal, quando o presidente eleito Gustavo Petro garantiu que irá criar uma nova liga feminina. Garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e na Copa do Mundo de 2023, as duas seleções prometem fazer um grande jogo no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga.