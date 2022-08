Com gol de Pedro, Flamengo vence o Corinthians e garante vaga na semifinal da Libertadores

Time carioca pega agora o vencedor do confronto entre os argentinos Talleres e Vélez Sarsfield

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Centroavante Pedro comemora gol feito contra o Corinthians e que garante a classificação do Flamengo



O Flamengo venceu por 1 a 0 o Corinthians, na noite desta terça-feira, 9, no Maracanã, em jogo de volta pelas quartas de final da Copa Libertadores, e avançou para a próxima fase da competição. No agregado, o time carioca saiu vitorioso por 3 a 0, já que na semana passada triunfou por 2 a 0 na Neo Química Arena. Desta vez, o gol foi do centroavante Pedro. Com a presença de mais de 69 mil torcedores, o jogo foi equilibrado até o primeiro tempo. O Corinthians buscou o ataque, mas após o gol rubro-negro, já na etapa final, não esboçou reação e escapou de um placar mais elástico por conta de Cássio. O zagueiro Bruno Méndez ainda foi expulso. Os mandantes finalizaram 10 vezes, mas desperdiçaram. Agora, o Flamengo pega, na semifinal da Libertadores, o vencedor do confronto entre os argentinos Talleres e Vélez Sarsfield, que se enfrentam nesta quarta-feira, 10.