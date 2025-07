Com gol de Pedro no 2º tempo, Flamengo vence clássico contra Fluminense

Com o resultado, o Flamengo chega aos 30 pontos e mantém-se na vice-liderança, três atrás do líder Cruzeiro

MAURO SILVA/Prime Fotografias/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro, do Flamengo, comemora o seu gol na partida entre Flamengo e Fluminense válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Kaneiro, na noite deste domingo (20)



O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (20), no Maracanã, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O gol solitário do clássico foi marcado por Pedro, em um lance de puro oportunismo aos 39 minutos do segundo tempo – e que teve um peso simbólico maior do que os três pontos. Após um atrito com o técnico Filipe Luís e dois jogos fora até mesmo do banco de reservas, o camisa 9 voltou ao time, pediu desculpas, fez seu mea-culpa e respondeu como os grandes atacantes costumam fazer: com bola na rede. Com o resultado, o Flamengo chega aos 30 pontos e mantém-se na vice-liderança, três atrás do líder Cruzeiro. Já o Fluminense segue estagnado com 20, agora na oitava colocação. A equipe ainda não venceu desde o retorno do Mundial de Clubes, e a oscilação acende o sinal de alerta nas Laranjeiras, principalmente com a saída de Arias.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As últimas semanas no Ninho do Urubu foram movimentadas. Pedro havia se desentendido com Filipe Luís após ser cobrado publicamente pela postura nos treinos e nos jogos. O atacante, que chegou a demonstrar insatisfação com a reserva e ficou fora da lista de relacionados em duas partidas consecutivas, deu um passo atrás. Procurou a comissão técnica, se desculpou e admitiu falhas de conduta, apesar de alfinetar o treinador em certo momento. Filipe Luis, no entanto, decidiu reintegrá-lo ao elenco – uma decisão que, ao fim do clássico, se mostrou acertada.

O jogo, porém, esteve longe de empolgar. No primeiro tempo, o Flamengo teve a posse de bola, mas não a transformou em chances reais. Sem criatividade, esbarrou na boa recomposição defensiva do Fluminense, que, mesmo sem Arias (vendido ao Wolverhampton) e com Cano poupado, foi quem levou mais perigo, especialmente com Bernal, que exigiu uma boa defesa de Rossi. Filipe Luís voltou a improvisar, com Léo Pereira na lateral esquerda mesmo tendo Viña no banco. Danilo formou a zaga com Ortiz, e Pedro começou no banco. A principal ausência foi Plata, que sentiu dores no aquecimento. Do outro lado, Renato Gaúcho apostou no esquema com três zagueiros, o mesmo utilizado no Mundial, e viu sua equipe conter o rival na primeira etapa.

Na etapa final, o ritmo caiu ainda mais. John Kennedy voltou a atuar pelo Fluminense e entrou no decorrer da partida, mas pouco produziu. A entrada de Pedro, no entanto, mudou o jogo. Mais do que presença na área, o atacante ofereceu uma referência para os cruzamentos e mostrou por que continua sendo uma peça única no elenco rubro-negro. O gol saiu aos 39 minutos, após escanteio cobrado por Luiz Araújo. Ortiz desviou na primeira trave, e Pedro apareceu na segunda, se esticando para completar com a ponta do pé. Um gol de centroavante clássico – e uma resposta clara de que o momento turbulento pode estar ficando para trás. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, enquanto o Fluminense tenta reencontrar o caminho das vitórias contra o Palmeiras, no Maracanã.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula