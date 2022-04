Com gols de Jesus e Fernandinho, City vence e mantém liderança no Campeonato Inglês

Liverpool já havia vencido pela manhã; distância entre os dois times é de apenas um ponto

Oli SCARFF / AFP Fernandinho é um dos grandes ídolos da história do Manchester City



A disputa pelo título no Campeonato Inglês segue bastante acirrada. Manchester City e Liverpool venceram seus jogos neste sábado, 30, e estão distanciados por apenas um ponto na tabela: a equipe de Pep Guardiola tem 83 pontos e a de Jürgen Klopp, 82. No primeiro jogo da rodada, o Liverpool superou o Newcastle fora de casa por 1 a 0, com gol de Naby Keita. Klopp procurou poupar alguns de seus jogadores, deixando Salah e Fabinho para entrar apenas no segundo tempo e Alexander-Arnold no banco de reservas. Mais tarde, o Manchester City encarou o Leeds, também fora de casa, e triunfou por 4 a 0: o espanhol Rodri abriu o placar e Nathan Aké aumentou, antes dos brasileiros entrarem em ação. Gabriel Jesus recebeu ótimo passe de Phil Foden e bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro, e Fernandinho deu números finais à partida ao pegar sobra na entrada da área e chutar com força no canto. Tanto Liverpool quanto Manchester City se voltam agora para os jogos da volta de suas semifinais na Liga dos Campeões, após vencerem as primeiras partidas na Inglaterra – o Liverpool tem uma vantagem de 2 a 0 sobre o Villarreal e o Manchester City bateu o Real Madrid por 4 a 3.