Com gols de Romero, Paraguai empata em 2 a 2 com Peru

Atacante ex-Corinthians brilhou pelo lado paraguaio; próximo jogo da seleção peruana é contra o Brasil

EFE/ Nathalia Aguilar Romero marcou os dois gols da seleção paraguaia



Um velho conhecido do futebol brasileiro brilhou no jogo que abriu a disputa pelas vagas da América do Sul na Copa do Mundo de 2022. Romero, ex-Corinthians, foi o destaque do Paraguai na partida contra o Peru, que terminou em 2 a 2. Pelo lado peruano, André Carrilho também fez uma grande partida no Defensores del Chaco. O resultado pode ser considerado melhor para os visitantes. Após largarem na frente no placar, levaram a virada, só arrancando o empate aos 39 minutos.

Os gols da partida ficaram reservados para o segundo tempo. E quem primeiro apareceu foi o Carrillo, aos seis minutos Ele aproveitou vacilo da defesa adversária após cobrança de lateral para chutar de primeira, fazendo 1 a 0. A resposta do Paraguai – e de Romero – veio aos 20 minutos, quando ele completou cruzamento de Espínola para as redes, igualando o placar no momento em que o Peru parecia mais próximo de ampliar a vantagem. O ex-corintiano voltou a marcar em outro lance com a participação de Espínola. Dessa vez, após cobrança de escanteio, ele desviou de cabeça, com aproveitamento que a bola “sobrou” para tocar às redes, aos 35 minutos.

Só que a vantagem durou muito pouco, pois Carrillo, de cabeça, concluiu um cruzamento de Trauco, fazendo 2 a 2. A seleção peruana agora vai enfrentar o Brasil, na próxima terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias. No mesmo dia, o Paraguai visitará a Venezuela em Mérida.