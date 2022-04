Com gols no segundo tempo, Atlético-GO e Flamengo empatam em 1 a 1

A equipe goiana saiu na frente com gol de Wellington Rato, mas viu Bruno Henrique empatar para os cariocas minutos depois

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes empataram em 1 a 1 na estreia no Campeonato Brasileiro



Em sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2022, o Atlético-GO pressionou, mas não conseguiu vencer o Flamengo em partida disputada em Goiânia neste sábado, 9. A equipe goiana chegou até a sair na frente, quando Wellington Rato abriu o placar já no segundo tempo, mas viu o Flamengo empatar minutos depois com Bruno Henrique. No primeiro tempo, o Atlético-GO chegou a marcar um gol, mas viu a arbitragem anular o tento. No fim do jogo, a equipe mandante mandou uma bola na trave e perdeu a chance de vencer o confronto. Para o Flamengo, o resultado prolonga o mau momento da equipe, que vem sofrido com protesto de torcedores. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo enquanto o Atlético-GO visita o Red Bull Bragantino.

*Com informações do Estadão Conteúdo