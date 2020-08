Com gols nos acréscimos, Flamengo e Botafogo empatam em 1 a 1

Pedro Raul e Gabriel marcaram os gols do clássico carioca disputado no Maracanã

WALLACE TEIXEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo x Botafogo na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro



Flamengo e Botafogo abriram a rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em jogo equilibrado, os dois gols foram marcados nos acréscimos da partida. Aos 46 minutos, Pedro Raul anotou lindo gol de voleio para o time alvinegro, e Gabriel deixou tudo igual em cobrança de pênalti convertida no último lance do jogo. Essa foi a segunda vez que o Flamengo saiu atrás do placar e empatou nos minutos finais, repetindo o roteiro do duelo anterior contra o Grêmio.

Porém, dessa vez a tensão foi ainda maior, já que os comandados de Domènec Torrent sofreram um gol já nos acréscimos do segundo tempo e conseguiram a igualdade no ataque final. O Flamengo continua sem conseguir deslanchar no Brasileirão. O time rubro-negro só tem uma vitória em cinco jogos e soma apenas quatro pontos, que o deixam na 13ª colocação na tabela de classificação.

Já o Botafogo, que tem um jogo a menos, se mantém invicto, mas o excesso de empates – três em quatro jogos – impede que a equipe alvinegra brigue na parte de cima. Tem seis pontos e ocupa a oitava posição. O Flamengo descansa no meio da semana e volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em duelo da 6ª rodada. O Botafogo tem compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Paraná, em Curitiba, na próxima quarta-feira. Depois, no sábado, às 16 horas, recebe o líder Internacional no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 BOTAFOGO

FLAMENGO – Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Mateus Thuler), Leo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Thiago Maia) e Everton Ribeiro (Pedro); Pedro Rocha (Vitinho), Gabriel e Bruno Henrique; Técnico: Domènec.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Kanu, Marcelo Benevenuto e Rafael Forster (Pedro Raul); Kevin (Barrandeguy), Caio Alexandre (Danilo Barcelos), Honda (Luiz Otávio), Bruno Nazário e Guilherme Santos; Luiz Henrique e Matheus Babi (Rhuan). Técnico: Matheus Babi.

GOLS – Pedro Raul, aos 46, e Gabriel, aos 55 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Everton Ribeiro, Matheuzinho e Rodrigo Caio (Flamengo); Barrandeguy, Caio Alexandre e Marcelo Benevenuto (Botafogo).

LOCAL – Maracanã, no Rio (RJ).

*Com Estadão Conteúdo