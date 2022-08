Com show de Neymar e Mbappé, PSG goleia Lille e segue invicto no Campeonato Francês

Atacante francês marcou três gols, Neymar deixou dois e Messi também estufou as redes do time adversário

Getty Images Neymar comemora um dos gols feito neste domingo, 21, contra o Lille



O Paris Saint-Germain goleou por 7 a 1 o Lille, na tarde deste domingo, 21, no estádio Pierre-Mauroy, pela 3ª rodada do Campeonato Francês. Com a vitória, o time de Neymar, Messi e Kylian Mbappé é líder e segue invicto na competição, com três vitórias. Já o Lille perdeu pela primeira vez no torneio e soma 4 pontos, ocupando a 10ª colocação. No jogo, o PSG sobrou em campo. A equipe jogava para retomar a liderança, que era ocupada provisoriamente por Lens e Olympique de Marselha, que já haviam jogado na rodada. Os gols do PSG foram de Mbappé, que marcou três, de Neymar, deixou dois dele, um de Messi e outro de Hakimi. O gol de honra do Lille foi de Jonathan Bamba.