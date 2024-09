Com um a mais, Grêmio supera reservas do Flamengo e reage no Brasileirão

Jogando em casa, o clube gaúcho derrotou os cariocas por 3 a 2 neste domingo (22) no Campeonato Brasileiro; foi o primeiro triunfo do Grêmio após a reabertura da arena, em Porto Alegre, castigada pelas enchentes no RS

RICHARD DUCKER/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Martin Braithwaite, do Grêmio, comemora o seu gol na partida contra o Flamengo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre



Efetivo no começo de cada tempo, o Grêmio derrotou o time reserva do Flamengo por 3 a 2 neste domingo (22) pelo Campeonato Brasileiro. O resultado é ainda mais especial porque foi o primeiro triunfo após a reabertura de sua arena, em Porto Alegre (RS), que contou com a presença de 18 mil torcedores. O Grêmio voltou a vencer após dois jogos. Vinha de derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG, em jogo que reabriu a arena após as enchentes no Rio Grande do Sul, e empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa. Com isso, aparece em 12º lugar, com 31 pontos.

O Flamengo agora está há três jogos sem vencer. Nos dois anteriores, perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, e empatou com o Vasco, por 1 a 1. O time fica ainda mais distante do título, pois todos os concorrentes venceram: Botafogo (56), Palmeiras (53) e Fortaleza (52). O time carioca fecha o G-4 com 45 pontos Para esta partida, o técnico Tite foi com um time reserva por causa da preocupação com o mata-mata da Copa Libertadores, na qual perdeu para o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, no primeiro jogo das quartas de final. Ao todo, 12 jogadores sequer viajaram para a capital gaúcha.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Jogando em casa, o Grêmio aproveitou sua primeira oportunidade para abrir o placar aos 11 minutos. João Pedro brigou perto da área, na direita, e tocou para Cristaldo, que chutou cruzado para vencer o goleiro Matheus Cunha, que ainda chegou a tocar na bola. Apesar do gol, o Flamengo estava melhor na partida e isso não mudou.

O time carioca não demorou para chegar ao empate, usando a habilidade individual de seus jogadores. Alcaraz deu belo passe para Matheus Gonçalves, que disparou pela direita. Ele invadiu á área, balançou para se desmarcar e chutou rápido de pé esquerdo no cantinho. Depois, Carlinhos quase virou o placar quando venceu a disputa na grande área, mas foi abafado por Marchesín, que salvou o Grêmio.

Outra grande chance do jogo aconteceu na parte final do primeiro tempo. João Pedro levou da direita para o meio e chutou muito bem, mas a bola bateu na trave e foi para fora. A etapa final pareceu um replay do primeiro tempo: o Grêmio aproveitou a primeira chance para marcar, desta vez aos nove minutos. Após cruzamento, Reinaldo finalizou, Matheus Cunha tentou afastar com os pés, mas o rebote ficou com Braithwaite, que só empurrou para o gol.

Se a situação já tinha ficado ruim para o Flamengo, piorou apenas três minutos depois. Carlinhos se enroscou com Kannemann e revidou em lance sem bola. O árbitro, que estava de costas, foi alertado pelo assistente e expulsou o jogador de forma direta. Apesar da reclamação do jogador, o VAR não recomendou a revisão.

Com um jogador a menos, o Flamengo até conseguiu manter o ritmo na marcação, mas encontrou muita dificuldade para se infiltrar e buscar o empate. Quem marcou novamente foi o Grêmio. Aos 37, após boa jogada na direita, Edenílson cruzou na medida para Diego Costa, que cabeceou sem chances para o goleiro: 3 a 1.

Mesmo com a situação adversa, o Flamengo ainda fez mais um gol aos 44 minutos. Everton Araújo fez fila e chutou dentro da área. A bola subiu e Felipe Teresa apareceu para completar de cabeça. Os cariocas ganharam confiança nos acréscimos, mas a reação parou por aí.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Criciúma, em duelo atrasado da quinta rodada, novamente em sua arena. Depois disso, o time gaúcho só terá mais um jogo atrasado, contra o Atlético-MG.

O Flamengo joga na quinta-feira, às 19h, mas pela Libertadores. Visita o Peñarol, do Uruguai, no segundo jogo das quartas de final. No jogo de ida, perdeu por 1 a 0. No Brasileirão, o time rubro-negro entra em campo no domingo, às 20h, diante do Athletico-PR, no Maracanã, pela 28ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 2 FLAMENGO

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi, Monsalve (Aravena), Cristaldo (Edenílson) e Soteldo (Pepê); Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Marcelo Salles (interino)

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley (Daniel Sales), David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Lorran (Wallace Yan), Alcaraz (Felipe Teresa) e Matheus Gonçalves; Carlinhos. Técnico: Tite

GOLS – Cristaldo, aos 11, e Matheus Gonçalves, aos 24 minutos do primeiro tempo. Braithwaite, aos 9, Diego Costa, aos 37, e Felipe Teresa, aos 44 minutos do segundo tempo

CARTÃO AMARELO – João Pedro (Grêmio)

CARTÃO VERMELHO – Carlinhos (Flamengo)

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP)

RENDA – R$ 1.260.953,00

PÚBLICO – 17.786 pagantes (18.049 no total)

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Veja como foi a transmissão da partida pela Jovem Pan

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira