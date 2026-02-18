Condenado por homicídio, goleiro Bruno vai jogar a Copa do Brasil
O atleta foi registrado nesta quarta-feira (18) no Boletim Informativo Diário da CBF e deve entrar em campo contra o Velo Clube, na quinta-feira (19)
O goleiro Bruno foi registrado nesta quarta-feira (18) no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa forma, ele está apto para jogar pelo Vasco da Gama do Acre contra o Velo Clube, pela primeira fase da Copa do Brasil.
Ao ge, o técnico do Cruz-Maltino acriano disse que, se fosse regularizado a tempo, Bruno seria titular contra a equipe paulista. Assim, a expectativa é de que o goleiro entre em campo na quinta-feira (19).
O goleiro Bruno foi condenado em 2012 a 23 anos e um mês de prisão por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samúdio, desparecida em junho de 2010. Em 2019, progrediu para o regime semiaberto. Desde janeiro de 2023, Bruno está em liberdade condicional.
