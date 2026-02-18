Jovem Pan > Esportes > Futebol > Condenado por homicídio, goleiro Bruno vai jogar a Copa do Brasil

Condenado por homicídio, goleiro Bruno vai jogar a Copa do Brasil

O atleta foi registrado nesta quarta-feira (18) no Boletim Informativo Diário da CBF e deve entrar em campo contra o Velo Clube, na quinta-feira (19)

  • Por Júlia Mano
  • 18/02/2026 20h29
  • BlueSky
ALEX DE JESUS/O TEMPO/AE ALEX DE JESUS/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelo assassinato de Eliza Samúdio e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023

O goleiro Bruno foi registrado nesta quarta-feira (18) no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa forma, ele está apto para jogar pelo Vasco da Gama do Acre contra o Velo Clube, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Ao ge, o técnico do Cruz-Maltino acriano disse que, se fosse regularizado a tempo, Bruno seria titular contra a equipe paulista. Assim, a expectativa é de que o goleiro entre em campo na quinta-feira (19).

O goleiro Bruno foi condenado em 2012 a 23 anos e um mês de prisão por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samúdio, desparecida em junho de 2010. Em 2019, progrediu para o regime semiaberto. Desde janeiro de 2023, Bruno está em liberdade condicional.

Leia também

Goleiro Bruno diz que vai entrar na política: 'Não tem como não ser da direita'
Ex-goleiro Bruno vai a jogo do Flamengo no Maracanã: 'Que saudade'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >