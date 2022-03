Confira como ficaram os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 

A primeira etapa da Copa do Brasil reservou grandes surpresas, como as eliminações de Internacional e Grêmio para Globo-RN e Mirassol-SP, respectivamente

Reprodução Copa do Brasil é um dos torneios mais importantes do país



A primeira etapa da Copa do Brasil reservou grandes surpresas. Internacional e Grêmio, por exemplo, perderam para Globo-RB e Mirassol-SP, respectivamente, e acabaram eliminados precocemente. Agora, a segunda fase terá 40 confrontos, envolvendo 20 times – cada duelo acontecerá em jogo único e irá para os pênaltis em caso de empate. Apesar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não ter divulgado as datas e os horários das partidas, a entidade programou os embates para os dias 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03.

Os jogos de ida e volta da Copa do Brasil acontecem somente na terceira fase da Copa do Brasil, quando participam os clubes que disputarão a Libertadores: Atlético-MG, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, América-MG, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Botafogo (campeão da Série B), Bahia (campeão da Copa do Nordeste) e Remo (campeão da Copa Verde) também só ingressam nesta etapa. Como o calendário do futebol nacional se encerra mais cedo por causa da Copa do Mundo de 2022, a CBF definiu que as finais do torneio aconteçam nos dias 12/10 e 19/10.

Veja os duelos da 2ª fase abaixo: