Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo e quais as datas dos jogos da primeira fase

Brasil jogará em dias úteis contra Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Taça da Copa do Mundo estará em jogo no Catar em 2022



O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022 foi realizado nesta sexta, 1º de abril, no Catar, país que receberá o torneio. Com as 32 seleções distribuídas nas respectivas chaves, a Fifa definiu também as datas das partidas do Mundial. O Brasil estreia em 24 de novembro (uma quinta-feira) contra a Sérvia; na sequência, enfrenta a Suíça no dia 28 de novembro (segunda), e fecha a participação na fase de grupos no dia 2 de dezembro (sexta), contra Camarões. O primeiro jogo da Copa terá os anfitriões cataris contra o Equador no dia 21 de novembro. Os horários ainda serão definidos, sendo que os jogos da primeira fase podem ser às 7h, 10h, 13h e 16h, no horário de Brasília. Confira, a seguir, todos os grupos e datas dos jogos.