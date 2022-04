Confira quais são os elencos mais valiosos do Campeonato Brasileiro 2022

Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG não surgem como os principais favoritos ao título por acaso; Avaí é o clube mais modesto da Série A

Montagem sobre fotos/reprodução/Douglas Magno/EFE/Flamengo Palmeiras e Flamengo são os times mais caros do Brasileirão



Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG não surgem como os principais favoritos ao título do Campeonato Brasileiro 2022 por acaso. De acordo com o site Transfermakt, especializado na avaliação de mercado de jogadores, os três clubes são os que possuem os elencos mais caros do torneio, que começou a ser disputado neste final de semana. Atual bicampeão da Libertadores da América, o Alviverde paulista aparece no topo da lista, com um plantel estimado em 167 milhões de euros (R$ 855 milhões na cotação atual). Logo atrás surge o Rubro-Negro carioca, com um time badalado de 161 milhões de euros (R$ 824 milhões). Completando o pódio, o Galo, vencedor da última edição da competição, tem um grupo avaliado em 123 milhões de euros (R$ 630 milhões).

Do Estado mais endinheirado do país vem os outros quatro clubes com elencos mais caros. Com Willian, Renato Augusto, Paulinho e outras grandes estrelas, o Corinthians é o quarto colocado na lista. Superando gigantes nacionais e se consolidando como uma potência nacional, o Bragantino mostra também em números que a parceria com a Red Bull está sendo vantajosa. A dupla São Paulo e Santos fecha o top 8. Na parte de baixo, o Avaí, Atlético-GO, Goiás e Cuiabá são as agremiações com plantéis menos valorizados no mercado da bola nacional.

Confira quanto vale cada elenco (em euros)