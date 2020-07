Confirmado: Campeonato Catarinense volta nesta quarta

Divulgação ACF Imagem de arquivo de jogo da Chapecoense



O Campeonato Catarinense volta nesta quarta-feira (8) com o jogo entre Criciúma e Marcílio Dias no Estádio Heriberto Hulse. A confirmação veio em publicação no Diário Oficial do Estado, na última segunda (6).

Os jogos voltam sem público e, para evitar aglomerações nos entornos dos estádios, a Polícia Militar se reuniu com líderes das torcidas organizadas dos times envolvidos para que não fique nenhuma dúvida de que o torcedor também é responsável pela segurança na volta do futebol.

Outros estados

Enquanto a bola rola em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, esperam uma definição para esta semana.

No Paraná, os clubes e a federação apontaram nova data para volta do futebol depois que o governador vetou o retorno para o dia 15. A nova data escolhida é 19 de julho. O Secretário de Saúde anunciou que vai tomar uma decisão em breve.

No Rio Grande do Sul, o governo estadual vetou o dia 19 de julho, mas divulgou nota falando da possibilidade de liberar a realização de jogos de futebol profissional ainda no fim deste mês.

Em São Paulo, os clubes estão treinando e esperam autorização do governador para a volta do Paulistão também no final de julho.