Conmebol acredita que Libertadores pode voltar em maio

EFE/Marcelo Oliveira Último jogo da Libertadores, Gre-Nal terminou em confusão



O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que acredita que seja possível retomar o calendário da Copa Libertadores, interrompido em decorrência da epidemia de coronavírus, em 6 de maio.

“A Libertadores, na melhor das hipóteses, voltaria no dia 6 de maio, sendo otimista e sujeito à situação de cada país no futuro próximo. Entendemos que são realidades diferentes e que cada país tem diferenças. Saúde em primeiro lugar, sempre”, disse à Fox Sports argentina.

O torneio foi interrompido na última quinta-feira, com o empate entre Grêmio e Internacional em 0 a 0, que teve confusão generalizada, com quatro expulsos de cada lado.

“Estou otimista. Há tempo de que durante este ano o calendário da Libertadores e do Campeonato Sul-Americano seja ajustado, com o desejo de não influenciar na forma de disputa dos torneios”, acrescentou.

Dominguéz lembrou também que as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, são de responsabilidade da Fifa. “Nós somos apenas mediadores. Nós propomos, mas a Fifa executa. Os nossos calendários têm de ser unificados”, destacou.