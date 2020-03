Conmebol anuncia suspensão dos jogos da Libertadores da América

EFE/Nathalia Aguilar Troféu da Copa Libertadores da América



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) suspendeu os jogos da Libertadores a partir da próxima semana por tempo indeterminado por conta do surto de coronavírus.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a entidade se diz comprometida com a prevenção do Covid-19, e que os jogos serão remanejados para outras datas. No texto, a Conmebol pede também que os clubes atendam aos protocolos estabelecidos pelas organizações regionais de saúde para evitar a propagação do vírus.

Leia na íntegra:

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020. pic.twitter.com/9yayRb31mK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 12, 2020

Eliminatórias

Conforme noticiado na última quarta, 11, as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo também não devem acontecer a partir do dia 26, como estavam agendadas.

Em um comunicado divulgado hoje, a Fifa confirmou que atenderá ao pedido da Conmebol e que reagendará as partidas. As datas ainda não estão definidas.