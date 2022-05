Conmebol confirma data do sorteio das oitavas de final da Libertadores da América

No mesmo evento, também serão conhecidos os duelos entre os 16 times classificados para o mata-mata da Copa Sul-Americana

Divulgação/ Conmebol Taça da Copa Libertadores da América masculina



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou nesta quarta-feira, 18, que o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América será realizado a partir das 13 horas (de Brasília) do dia 27 de maio, na sede de sua entidade, em Luque, no Paraguai. No mesmo evento, também devem ser conhecidos os duelos entre os 16 times classificados para o mata-mata da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que a fase de grupos dos torneios continentais será encerrada na quinta-feira, dia 26.