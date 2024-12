Conmebol define datas da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing

Primeiro confronto está agendado para o dia 20 de fevereiro de 2025, às 21h30, na Argentina

A Conmebol anunciou as datas da Recopa Sul-Americana, que terá como protagonistas o Botafogo, vencedor da Copa Libertadores, e o Racing, que levou a melhor na Copa Sul-Americana. O primeiro confronto está agendado para o dia 20 de fevereiro de 2025, às 21h30, no estádio do Racing. A partida de volta será realizada no dia 27 de fevereiro, no Rio de Janeiro, também às 21h30. O Botafogo fez história ao conquistar a Libertadores pela primeira vez, superando o Atlético-MG com um placar de 3 a 1. Além desse feito, o clube também se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro e participou da Copa Intercontinental, onde foi eliminado pelo Pachuca. Para a temporada de 2025, o time pode passar por mudanças significativas em seu elenco, incluindo a possível saída do meia Thiago Almada para o Lyon.

Por outro lado, o Racing garantiu seu lugar na Recopa ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1, após eliminar o Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Com essa conquista, a equipe se prepara para retornar à Libertadores em 2025, almejando mais um troféu internacional. A expectativa é alta para o duelo contra o Botafogo, que promete ser emocionante. Além das movimentações em campo, o futuro do treinador Artur Jorge no Botafogo ainda é incerto, o que pode impactar a formação do time para a Recopa.

Publicado por Sarah Paula

