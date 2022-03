Conmebol define datas dos jogos de Fluminense e América-MG na 3ª fase da Libertadores 

O Tricolor das Laranjeiras e o Coelho buscam a classificação para a fase de grupos do principal torneio entre clubes da América do Sul

EFE/Mauro Pimentel O Fluminense enfrentará o Olimpia em jogos que valem a vaga para a fase de grupos da Libertadores 2022



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta sexta-feira, 4, as datas e os horários dos jogos da terceira fase da Copa Libertadores da América. Em busca da classificação inédita para a fase de grupos, o América-MG recebe o Barcelona de Guayaquil, na Arena Independência, no dia 8 de março, às 21h30 (de Brasília). Na terça-feira seguinte, 15, o confronto de volta entre as equipes acontece no mesmo horário, no Estádio Monumental, no Equador. Já o Fluminense pega o Olímpia nesta quarta-feira, 9, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo de volta acontecerá no dia 16 deste mês, no Defensores del Chaco, no Paraguai – as duas partidas também serão realizadas às 21h30 (de Brasília).