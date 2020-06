Conmebol discute protocolos sanitários para retomada do futebol

Reprodução Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol



Dez médicos de federações associadas se reuniram com dirigentes da Conmebol por videoconferência para discutir quais serão os protocolos sanitários e esportivos que serão adotados para viabilizar a volta do futebol no continente nos próximos meses.

“Preservando a saúde com as recomendações indicadas, o futebol voltará à América do Sul, e os torneios da Conmebol serão disputados, já que as partidas são resolvidas no campo de jogo”, declarou o presidente da confederação, o paraguaio Alejandro Domínguez, durante o encontro virtual, segundo comunicado emitido pela entidade. “É importante dar uma resposta coordenada, homogênea e responsável para que o retorno do futebol possa ser realizado com as máximas garantias para todos”, completou.

O encontro foi comandado pelo presidente da Comissão Médica da Conmebol, Osvaldo Pangrazioe tratou das diferentes situações das federações e confederações associadas, na esperança de que as competições sejam retomadas de acordo com a situação de cada país. Entre elas, estão algumas referentes à prevenção de lesões devido aos meses de inatividade dos atletas.

Em abril, a Conmebol anunciou uma série de proibições em partidas da Libertadores e Copa Sul-Americana, como cuspir em campo ou beijar a bola, como parte das medidas para evitar o contágio. Além disso, jogadores e membros das comissões técnicas terão que medir a temperatura antes dos jogos.

* Com EFE