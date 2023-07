Conmebol divulga datas e horários das oitavas da Libertadores; confira 

Os jogos acontecerão entre as semanas dos dias 2 e 9 de agosto

Divulgação/ Conmebol Troféu da Copa Libertadores da América



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quinta-feira, 6, as datas e os horários das oitavas de final da Copa Libertadores da América. No duelo de brasileiros, entre Atlético-MG e Palmeiras, o primeiro jogo está marcado 2 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Mineirão. No mesmo horário, no dia 9 de agosto, as equipes se enfrentam no Allianz Parque. Já o Flamengo, atual campeão do torneio, jogará nos dias 3 e 10 do próximo mês (quintas-feiras), diante do Olimpia (Paraguai). Abaixo, veja o cronograma completo.