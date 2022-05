Conmebol divulga datas e horários das oitavas de final da Copa Libertadores

Jogos de ida serão entre os dias 28 e 30 de junho e a volta entre os dias 5 e 7 de julho

Reprodução/Twitter/@TheLibertadores Final da Libertadores 2022 será em 29 de outubro, no Equador



A Conmebol anunciou na noite desta segunda-feira, 30, as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. As partidas de ida acontecem entre os dias 28 e 30 de junho e a volta entre 5 e 7 de julho. O jogo que abre a série é o confronto entre Emelec e Atlético Mineiro, no Equador, dia 28 de junho às 17h15 horário local (19h15 horário de Brasília). No mesmo dia o Athletico Paranaense recebe o Libertad e o Corinthians joga contra o Boca Juniors, na Neo Química Arena, ambos os jogos às 21h30. No dia seguinte, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño às 19h15, no Paraguai, e o Flamengo joga contra o Tolima às 21h30. O último brasileiro a entrar em campo será o Fortaleza, no dia 30 de junho, às 21h30, contra o Estudiantes La Plata, na Arena Castelão. Confira abaixo os dias, horários e transmissões das partidas.

Oitavas de final da Copa Libertadores

Jogos de ida

28/06 – 19h15 – Emelec x Atlético Mineiro (ESPN)

28/06 – 21h30 – Athletico Paranaense x Libertad (ESPN)

28/06 – 21h30 – Corinthians x Boca Juniors (Conmebol TV e Sbt)

29/06 – 19h15 – Talleres x Colón (ESPN)

29/06 – 19h15 – Cerro Porteño x Palmeiras (Conmebol TV)

29/06 – 21h30 – Deportes Tolima x Flamengo (ESPN)

29/06 – 21h30 – Vélez Sarsfield x River Plate (Conmebol TV)

30/06 – 21h30 – Fortaleza x Estudiantes de la Plata (Facebook)

Jogos de volta

05/07 – 19h15 – Atlético-MG x Emelec (ESPN)

05/07 – 21h30 – Libertad x Athletico-PR (ESPN)

05/07 – 21h30 – Boca Juniors x Corinthians (Conmebol TV e Sbt)

06/07 – 19h15 – Colón x Talleres (ESPN)

06/07 – 19h15 – Palmeiras x Cerro Porteño (Conmebol TV)

06/07 – 21h30 – Flamengo x Deportes Tolima (ESPN)

06/07 – 21h30 – River Plate x Vélez Sarsfield (Conmebol TV)

07/07 – 21h30 – Estudiantes de la Plata x Fortaleza (Facebook)