Conmebol divulga os potes do sorteio da Libertadores; saiba como funciona

O sorteio da fase de grupos será realizado no próximo dia 25, em Luque, no Paraguai, sede da entidade

Reprodução/Twitter/@LibertadoresBR Conmebol definiu os potes da fase de grupos da Libertadores



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira, 18, os potes sorteio da Copa Libertadores da América, que será realizado no próximo dia 25, em Luque, no Paraguai, sede da entidade. As 32 equipes classificadas para o torneio são divididas em quatro potes, conforme o ranking sul-americano. Ao todo, os times serão alocados em oito grupos, com quatro em cada. Pelo menos sete dos oito grupos terão brasileiros, já que o regulamento da competição impede que clubes de um mesmo país caiam na mesma chave. A única exceção é para os aqueles que avançaram via pré-Libertadores, casos de América-MG, Olímpia (Paraguai), Estudiantes (Argentina) e The Strongest (Bolívia).

Brasileiros podem enfrentar velhos conhecidos

Cabeças de chave, Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Athletico-PR não poderão enfrentar os brasileiros Corinthians, RB Bragantino e Fortaleza, devido ao critério estabelecido pela Conmebol. Ainda assim, no caso do Alviverde paulista, um velho conhecido pode surgir pelo caminho. Tricampeão da Libertadores, o Verdão conseguiu seu primeiro título em 1999, batendo o Deportivo Cali (Colômbia) na final. Desta vez, os colombianos podem aparecer no grupo do time de Abel Ferreira, já que pertence ao pote 3.

O Timão, por sua vez, pode dar o troco em dois antigos carrascos. Eliminado pelo River Plate duas vezes (2003 e 2006), o Alvinegro paulista pode cair na mesma chave dos argentinos. Além disso, a equipe de Vitor Pereira também tem a chance de reencontrar o Tolima, algoz da edição de 2011, ainda na pré-Libertadores. Por outro lado, os corintianos têm lembranças positivas diante do Boca Juniors, seu vice em 2012 e que também será cabeça de chave. Campeão de 2013, o Galo mineiro pode reencontrar o segundo colocado daquele ano, o Olímpia (Paraguai). Já o Rubro-Negro, por sua vez, tem a ambição de reencontrar o Emelec, conjunto equatoriano que cruzou o caminho dos flamenguistas em 2012 e 2019 – na primeira, os cariocas caíram na fase de grupos de maneira dramática, enquanto a segunda deu a classificação nos pênaltis para as quartas.

Confira os potes da Libertadores 2022 abaixo: