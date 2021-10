Conmebol e Globo chegam a acordo e decidem encerrar processo na Suíça; entenda

Com o entendimento, a emissora carioca poderá entrar na disputa das negociações pelos direitos de transmissão da Libertadores da América de 2023 a 2026

Divulgação/ Conmebol Taça da Copa Libertadores da América



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Globo anunciaram nesta segunda-feira, 25, que entraram em um acordo e decidiram encerrar o processo que estava em andamento na Suíça em razão da rescisão do contrato de direitos de transmissão da Copa Libertadores da América de 2019 a 2022. A ação foi movida pela entidade sul-americana, que gostaria de um compensação financeira por perdas e danos pela quebra do vínculo contratual ocorrida no ano passado. “O entendimento reforça o respeito que sempre pautou a parceria de longa data entre as instituições”, diz um comunicado publicado pelas duas partes. Com o entendimento, a Globo poderá entrar na disputa das negociações pelos direitos de transmissão da Libertadores de 2023 a 2026. Vale lembrar que a Conmebol, após ver o contrato com a emissora carioca ser rescindido, fechou com o SBT até o final do ano que vem. O bom relacionamento também fez com que a Copa América, disputada no Brasil na metade do ano, fosse transmitida pela empresa de comunicação gerenciada pelo empresário Silvio Santos.