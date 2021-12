Conmebol sorteia confrontos da pré-Libertadores 2022; confira

América-MG enfrentará o Guarani, do Paraguai; adversário do Fluminense será definido na quarta-feira, 22, com a decisão entre Deportivo Cali ou Milionários, da Colômbia

Reprodução/Twitter/@LibertadoresBR As quatro equipes finalistas da terceira fase seguem para a etapa de grupos



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta segunda-feira, 20, o sorteio das primeiras fases da Copa Libertadores da América de 2022, a chamada “pré-libertadores”, que é dividida em três fases mata-mata. Na primeira, Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Deportivo Lara, Montevideo City Torque e Universidad César Vallejo irão se enfrentar e disputar três vagas. Na fase seguinte, os times que avançarem irão confrontar duas equipes brasileiras, o América-MG e o Fluminense, além de Atlético Nacional, Estudiantes, Guaraní, The Strongest, Universitario, Universidad Católica-EQU, Monagas, Audax Italiano, Everton, Plaza Colonia e o último classificado da Colômbia, que será definido na próxima quarta-22. Apenas oito seguirão para a última fase, que irá definir as quatro equipes que participarão das fases de grupo. No sorteio, os times foram divididos em dois potes. Os que estarão no pote 1 enfrentarão integrantes do pote 2. Confira:

Sorteio da Fase 1:

As equipes foram divididas em dois potes. No primeiro estão as três melhores equipes no ranking de Clubes da Conmebol. No pote 2, as equipes que tem colocações piores. Os times do pote 1 serão mandatários do primeiro jogo, enquanto os do pote 2 jogarão na condição de visitantes.

Montevideo CT x Barcelona do Equador (E1);

Deportivo Lara x Bolívar (E2);

Universidade Cérsar Vallejo x Olimpia (E3);

Sorteio da Fase 2:

Nesta fase, as equipes também foram divididas em dois potes. O esquema é o mesmo do sorteio anterior. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa. Sendo assim, não há a possibilidade de uma chave com Fluminense x América-MG.