Conmebol suspende visitação ao Museu do Futebol Sul-Americano

Conmebol Museu do Futebol Sul-Americano, no Paraguai



A Conmebol suspendeu a visitação ao Museu do Futebol Sul-Americano, que tem sede no Paraguai, por conta da recomendação pública vigente no país. Em decisão divulgada ontem, o governo pediu para que eventos esportivos e eventos com aglomeração de pessoas fossem reagendados por conta do coronavírus.

A entidade máxima do futebol continental aguarda por um pronunciamento da Fifa para informar sobre as Eliminatórias. A tendência é de que os jogos que abrem a disputa pelas vagas na Copa do Mundo do Catar não comecem na data prevista.

Em relação a Libertadores e a Copa Sul Americana, eles adiantaram que as partidas poderão ser realizadas sem público, conforme ordenados da administração pública dos países.

Por ora, a determinação informa que o Museu permanecerá de portas fechadas apenas por 15 dias.