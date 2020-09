‘Continuo sendo o culpado?’: Thiago Neves ironiza Grêmio após derrota

Tricolor Gaúcho foi superado pela Universidad Católica e, de quebra, viu o Inter se isolar na liderança do Grupo

Pedro H. Tesch/Estadão Conteúdo 'Continuo sendo o culpado?', tuitou Thiago Neves



Thiago Neves rescindiu seu contrato com o Grêmio há dois dias, mas parece que a saída do Tricolor Gaúcho, dita como “consensual” pela nota oficial, deixou um sentimento de mágoa no jogador. Nesta quarta-feira, logo após a derrota da equipe para a Universidad Católica por 2 a 0, em Santiago, pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores, o meia ironizou o desempenho em campo: “Continuo sendo o culpado?”, escreveu.

Continuo sendo o culpado??? 🤔 — Thiago Neves (@thneves10) September 17, 2020

Antes da oficialização do rompimento, Romildo Bolzan, presidente da equipe, afirmou que o contrato seria rescindido. A decisão foi tomada após a derrota por 2 a 1 para o Sport, última partida de Thiago Neves como titular. O desempenho do jogador não vinha agradando a diretoria. Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi campeão Gaúcho, e amarga a vice-liderança do grupo no torneio continental para o seu maior rival, o Inter, que soma sete pontos, três a sua frente. Universidad Católica e América somam apenas três pontos cada.

No início da semana, ele foi apontado como nova contratação do Atlético-MG, fato que gerou grande revolta na torcida do Galo por conta da história do atleta no Cruzeiro. Enquanto defendia o Celeste, o jogador fez diversas provocações ao rival. Na data, a maior organizada do Atlético-MG, a Galoucura, divulgou uma nota reprovando a contratação, e classificando como “inadmissível”. O pedido teria sido feito pelo técnico do time mineiro, Jorge Sampaoli.