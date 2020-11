Contra o Grêmio, Corinthians empata com dois jogadores expulsos

As equipes fizeram um jogo de muitas faltas, em que a arbitragem precisou recorrer ao VAR diversas vezes e os corintianos saíram descontentes com três decisões polêmicas

Reprodução Instagram MarllonBorges A expulsão de Marllon foi uma das polêmicas no jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro



Neste domingo, 22, o Corinthians empatou na Neo Química Arena na partida contra o Grêmio. Apesar de dois de seus jogadores terem sido expulsos, o time conseguiu segurar o placar de 0 a 0 e abriu dois pontos de distância para as quatro últimas posições. Com os cartões vermelhos de Marllon e Otero, o clube alvinegro teve dificuldades para se defender, o que deixou o empate com um caráter heróico para os jogadores, que comemoraram após o apito final. Já o Grêmio, com 34 pontos e em oitavo lugar, perdeu a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. As equipes fizeram um jogo de muitas faltas, em que a arbitragem precisou recorrer ao VAR diversas vezes. Três grandes polêmicas marcaram o jogo, todas com reclamações dos corintianos.

Preocupado pela proximidade com a zona de rebaixamento, o Corinthians se organizou para ter um time forte na marcação e rápido nos contra-ataques. Por isso, Jonathan Cafu foi titular pela primeira vez e atuou aberto pela direita, onde junto com Fagner e Luan formou o setor mais acionado do time para atacar o rival. O Grêmio teve como proposta a troca de passes e a valorização da posse de bola. O time gaúcho teve as melhores chances de partida no começo e se tornou ainda mais favorito aos 29 minutos. Marllon fez falta em Matheus Henrique e inicialmente recebeu o amarelo, mas depois de ver um sangramento na perna do gremista, o árbitro reviu a decisão e expulsou o zagueiro. O Corinthians precisou tirar o atacante Davó para recompor a defesa.

Com um a mais, o Grêmio fez duas mexidas no intervalo para pressionar o Corinthians. A equipe gaúcha tentou corrigir o defeito de insistir demais nas jogadas pelo meio e, em uma dessas novas investidas, teve um bom retorno. Otero cometeu falta em Luiz Fernando, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo. Jogar com dois a menos complicou de vez o Corinthians. O técnico Vágner Mancini reforçou a marcação e buscou jogar pelo empate. O Grêmio ficou com quatro atacantes, acuou o Corinthians e buscava o gol de forma muito desordenada. De tão inofensivo, o time gaúcho conseguiu levar um contra-ataque perigosíssimo aos 34 minutos. Fagner chutou e obrigou Vanderlei a fazer uma ótima defesa. Após ter a melhor chance da partida, o Corinthians voltou a se concentrar na defesa.

*Com Estadão Conteúdo