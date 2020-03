Convocados, Dani Alves, Weverton e Ivan são desfalques na última rodada do Paulista

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Weverton durante partida do Palmeiras



Tite convocou a seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (6), na sede da CBF, com alguns jogadores que atuam no país. Dentre eles, estão Daniel Alves (São Paulo), Weverton (Palmeiras) e Ivan (Ponte Preta), um trio importante que será desfalque na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, marcada para o dia 1º de abril.

O Brasil começará a se preparar para a caminhada rumo ao Mundial de 2020 no próximo dia 23, quando os atletas se apresentarão para o embate diante da Bolívia, agendado para o dia 26 de março. Em seguida, quatro dias depois, a “Canarinho ” volta a campo para visitar o Peru.

Desta forma, os três times serão afetados na rodada derradeira do Paulistão. O São Paulo, que tem Daniel Alves como artilheiro da temporada, encerra sua participação nesta fase diante do Guarani, fora de casa. O Verdão, por sua vez, não contará com seu goleiro no duelo contra o Água Santa, no Allianz Parque. Já a Ponte Preta terá Ivan como baixa no jogo com o Mirassol, fora de casa.

No caso do Verdão, vale ressaltar que Vanderlei Luxemburgo também não poderá contar com Matías Viña, lateral-esquerdo convocado para a seleção uruguaia.

Além dos paulistas, o Flamengo também será prejudicado com a lista de Tite. Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique não estarão disponíveis no embate frente ao Boavista, pela Taça Rio, no dia 1º de abril. Eles se juntam a De Arrascaeta, outro chamado pela Celeste.

Everton Cebolinha, outra convocado pelo treinador da seleção, também perderá um jogo pelo Grêmio. Ele é ausência certa no duelo com o Novo Hamburgo, pela Campeonato Gaúcho.

Veja lista de convocados para as Eliminatórias

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Iván (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madri)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas

Arthur (Barcelona)

Bruno Guimarães (Lyon)

Casemiro (Real Madrid)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Coutinho (Bayern de Munique)

Atacantes

Bruno Henrique (Flamengo)

Everton (Grêmio)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Gabriel Jesus (Manchester City)