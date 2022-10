Copa do Brasil: Arrascaeta é eleito ‘Bola de Ouro’ e Cássio leva ‘Luva de Ouro’

Entre os premiados do torneio, Giuliano e Cano dividiram o troféu de artilheiro com cinco gols cada

FERNANDO ROBERTO/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do torneio depois de título



O Flamengo levou o quarto título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 19, ao vencer o Corinthians nos pênaltis e aumentou sua lista de troféus. Entre as premiações da noite, o clube carioca também foi lembrado na ‘Bola de Ouro‘, como melhor jogador da competição. O uruguaio Giorgian de Arrascaeta foi o vencedor. Em nove jogos, o meio-campista marcou três gols e deu uma assistência. Na final, Arrascaeta não teve seu melhor desempenho porque enfrenta um problema de pulbagia. Vice-campeão com o Corinthians, Cássio foi escolhido o melhor goleiro da edição e a Chuteira de Ouro, dos artilheiros da competição, foi dividida entre Giuliano, do Corinthians, e Germán Cano, do Fluminense, com cinco gols cada um.