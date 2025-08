Copa do Brasil feminina: Flamengo, Palmeiras e Ferroviária goleiam; Corinthians avança nos pênaltis

Em boa fase, o Bahia superou o Grêmio por 1 a 0 e também avançou às oitavas de final

Mariana marcou hat-trick em goleada do Flamengo contra o Operário-MS



A terceira fase da Copa do Brasil feminina teve alguns resultados nesta quarta-feira (6). Clubes tradicionais como Flamengo, Palmeiras e Ferroviária avançaram com goleadas. Já o Corinthians se classificou às oitavas de final no sufoco, eliminando o Cruzeiro nas penalidades. As rubro-negras venceram o Operário-MS por 6 a 0, com destaque para Mariana, que marcou um hat-trick. O Palmeiras fez 4 a 0 no Avaí Kindermann — equipe com tradição na modalidade, mas que atualmente enfrenta uma crise.

A Ferroviária confirmou o favoritismo contra o Coritiba e venceu, fora de casa, por 5 a 1. O Bahia, que vive boa fase na atual temporada, superou o Grêmio por 1 a 0, com gol de Gica, e também avançou. O Atlético-MG bateu o Real Brasília por 2 a 0, e o Realidade Jovem se classificou nos pênaltis contra o Pinda, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

No clássico da rodada entre Cruzeiro e Corinthians, a decisão foi para os pênaltis. Vic Albuquerque abriu o placar para as Brabas ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, após erro na saída de bola da defesa da Raposa. Nos acréscimos, Isabela deixou tudo igual. O segundo tempo foi amarrado, e a partida terminou empatada em 1 a 1. Nos pênaltis, o Corinthians avançou com 4 a 2 nas cobranças. Os jogos da terceira fase terminam nesta quinta-feira (07).