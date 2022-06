Copa do Brasil: Palmeiras, Santos e Flamengo decidem as oitavas como mandantes 

Goiás e Ceará também terão este privilégio diante de seus respectivos rivais

Reprodução/Twitter/@CopadoBrasil CBF realizou o sorteio dos mandos das oitavas de final da Copa do Brasil



Logo após definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os mandos de campo dos duelos. Assim, ficou definido que Palmeiras fará o segundo jogo contra o São Paulo no Allianz Parque. No outro clássico paulista, o Santos decidirá a vaga com o Corinthians na Vila Belmiro. Goiás e Ceará também terão este privilégio diante de seus respectivos rivais, enquanto Flamengo e Atlético-MG farão a partida de volta no Maracanã. Vale lembrar que os jogos de ida estão marcados para os dias 21, 22 e 23 de junho, enquanto as partidas de volta nos dias 12, 13 e 14 de julho.

Os times à direita vão decidir em casa: