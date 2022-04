Copa do Brasil: Terceira fase começa nesta terça e vai distribuir R$ 48 milhões aos classificados; confira 

Ao contrário das fases anteriores, quando a classificação era definida em jogo único, as vagas para as oitavas de final serão decididas em partidas de ida e volta

Reprodução/CBF A taça da Copa do Brasil é uma das mais cobiçadas do país



A Copa do Brasil volta a ser disputada nesta terça-feira, 19, com o início de sua terceira fase. Agora contando com a entrada das equipes brasileiras que jogam a Libertadores – além dos campeões da Copa Verde, do Nordeste e Brasileirão Série B, a competição passa a ter 32 equipes na briga pelo tão cobiçado troféu. Ao contrário das fases anteriores, quando a classificação era definida em jogo único, as vagas para as oitavas de final serão decididas em partidas de ida e volta. Além disso, o gol qualificado deixa de ser critério de desempate – em caso de igualdade na soma dos placares, a classificação será nos pênaltis. Mais do que a taça, os times também buscam reforçar o seu caixa através do torneio.

Isto porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá distribuir R$ 3 milhões para cada clube que avançar às oitavas de final, totalizando R$ 48 milhões. Além disso, todos os 32 clubes que jogam a terceira fase receberam R$ 1,9 milhão de cota, totalizando quase R$ 61 milhões. Os 20 clubes que começaram a competição desde a primeira etapa, vale lembrar, embolsaram mais dinheiro. Abaixo, confira as partidas de ida da terceira fase da valorizada competição. Os confrontos de volta estão agendados para os dias 10, 11 e 12 de maio.

19 de abril (Terça-feira)

19h: CSA x América-MG no Rei Pelé

19h30: Bahia x Azuriz na Fonte Nova

21h30: Fluminense x Vila Nova no Maracanã

21h30: Remo x Cruzeiro no Baenão

20 de abril (Quarta-feira)

19h: Goiás x Red Bull Bragantino no Hailé Pinheiro

19h: Atlético-MG x Brasiliense no Mineirão

19h: Fortaleza x Vitória no Castelão

19h: Tocantinópolis x Athletico no João Ribeiro

19h30: Juventude x São Paulo no Alfredo Jaconi

19h30: Coritiba x Santos no Couto Pereira

21h30: Tombense x Ceará no Soares de Azevedo

21h30: Portuguesa-RJ x Corinthians no estádio do Café

21h30: Ceilândia x Botafogo no Mané Garrincha

21 de abril (quinta-feira)

21h30: Atlético-GO x Cuiabá no Antônio Accioly

30 de abril (sábado)

21h: Palmeiras x Juazeirense

01 de maio (domingo)