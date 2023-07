Copa do Mundo feminina aumenta número de seleções e terá novidades no VAR

Mundial começa no próximo dia 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia, com ‘testes’ da Fifa na área de arbitragem

Reprodução/ FIFA Copa do mundo feminina começa no dia 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia



A Copa do Mundo de futebol feminino está prestes a começar. Na próxima quinta-feira, 20h, às 4h (horário de Brasília), a bola rola para Nova Zelândia e Noruega em Auckland- NZ, e dá o pontapé inicial para a nona edição do Mundial, que terá novidades. Visando a maior competitividade e desenvolvimento da modalidade, a Fifa aumentou o número de seleções de 24 para 32, igualando o número de participantes de Copas do futebol masculino. Ao todo são oito grupos com quatro times cada, em que os dois primeiros avançam para as oitavas de final. Com o aumento de seleções, oito países fazem sua estreia em Copas: Panamá, Haiti, Portugal, Marrocos, Filipinas, Irlanda, Vietnã e Zâmbia. E as novidades dessa Copa não param por aí. Pela primeira vez, as decisões tomadas pelo árbitro de vídeo (VAR) serão divulgadas pelas árbitras através do sistema de som dos estádios, em inglês, assim como feito em jogos da NBA e NFL.

Continuando as ações da Copa do Catar, o Mundial da Austrália e Nova Zelândia terá o recurso de impedimento semiautomático e o acréscimo maior de tempo nos jogos. A orientação da Fifa é de que a cada comemoração de gol será acrescido, pelo menos, um minuto. No entanto, a nova regra do impedimento estudada pela International Board (que aceita qualquer parte do corpo para determinar a linha da jogada) não estará em operação. As substituições permanecem em cinco para o tempo normal e a sexta em caso de prorrogação. Cada seleção também terá a opção de uma troca extra em caso de protocolo de concussão, mas só poderá ser utilizada uma vez por cada equipe.

Confira abaixo os grupos da Copa do Mundo de futebol feminino:

GRUPO A

Nova Zelândia

Noruega

Filipinas

Suíça

GRUPO B

Austrália

Canadá

Nigéria

Irlanda

GRUPO C

Costa Rica

Japão

Espanha

Zâmbia

GRUPO D

China

Dinamarca

Inglaterra

Haiti

GRUPO E

Holanda

Portugal

Estados Unidos

Vietnã

GRUPO F

Brasil

França

Jamaica

Panamá

GRUPO G

Argentina

Itália

África do Sul

Suécia

GRUPO H

Colômbia

Alemanha

Coreia do Sul

Marrocos