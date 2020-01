Copa Santiago: times sub-17 brasileiros estreiam com vitória

Divulgação/Grêmio Grêmio ganhou por 2 a 0, ambos os gols de pênaltis



Times brasileiros estrearam com vitória sobre clubes estrangeiros na primeira rodada da fase classificatória da Copa de Futebol Juvenil, disputada na cidade de Santiago (RS), que teve início neste domingo. Pelo grupo A, o primeiro confronto da noite no estádio Alceu Duarte de Carvalho foi entre o atual campeão, o Grêmio, e o Albion, do Uruguai. O Tricolor Gaúcho ganhou por 2 a 0, ambos os gols de pênaltis: o lateral Thiago Rosa abriu o placar, e o meia-atacante Bruno Martins ampliou.

No jogo seguinte, o Internacional derrotou por 2 a 1 o time paraguaio 3 de Febrero. Os gols saíram no segundo tempo: aos 19 minutos, o lateral Thauan Lara abriu o placar para o Colorado, mas na sequência, Alan Garcete deixou tudo igual. Nos minutos finais, David de Souza garantiu o triunfo do Inter, que busca o 15º título no torneio.

Pela manhã, após a cerimônia de abertura da Copa Santiago no Estádio Municipal Nery Cardoso, o São José-RS bateu o Figueirense, por 1 a 0. O meio-campo Gustavo Guahnon marcou o gol da partida.

E já tem bola rolando na manhã desta segunda-feira (13), no estádio Municipal Nery Cardoso. Neste momento, em partida válida pela primeira rodada do grupo B, o Juventude mede forças contra o Nacional do Uruguai. À noite estão programados outros dois jogos no estádio Alceu Duarte de Carvalho: o Alianza Lima, do Peru, enfrenta o Santos, às 19h; e às 21h, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras entra em campo contra o Cruzeiro, time da cidade de Santiago (RS), sede do torneio.

*Com Agência Brasil