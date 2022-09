Copa TecToy Jovem Pan: Confira como foi a invasão no Colégio Piaget

Vampeta, Pedro Marques e influenciadores do tradicional torneio intercolegial participaram de evento em escola da zona norte de São Paulo

Natália Fernanda Prado Salviano/Lanie Art Film Colégio Piaget abriu as portas para a equipe de esportes da Jovem Pan e os influenciadores do torneio



Depois de dois anos longe das quadras, a Copa TecToy Jovem Pan está de volta. Com quase 40 anos de história, a competição intercolegial de futsal reúne mais de 2.000 alunos das escolas da Grande São Paulo. O Colégio Piaget, no bairro do Imirim, zona norte de São Paulo, abriu as portas para receber a equipe de esportes da Jovem Pan e os influenciadores do torneio. Jaime Cavalcanti, coordenador da instituição de ensino, não escondeu o entusiasmo de participar do campeonato. “Receber esse evento, para nós, é super importante, porque é um estímulo para os nossos alunos, eles sempre participam de campeonatos esportivos. Esse é mais um incentivo para a prática de esportes”, disse.

O influenciador Tulinho promoveu vários desafios com os estudantes e falou sobre a expectativa por mais uma Copa TecToy Jovem Pan. “O pessoal me surpreendeu, os desafios foram bons. Todo mundo ansioso. Eu estou muito mais, já é a minha segunda Copa. Gosto de assistir aos jogos e ser surpreendido pelo talento do pessoal nas quadras”, afirmou. Fique por dentro de tudo o que acontece na Copa TecToy Jovem Pan através do site copatectoyjovempan.com.br e nas redes sociais @JovemPanEsportes e @TecToyOficial.

Veja as fotos da invasão no Colégio Piaget