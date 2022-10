Copeiro, Flamengo conquista dois títulos em dez dias

Após vencer a Copa do Brasil no último dia 19 de outubro, rubro-negros superaram o Athletico-PR em Guayaquil e deram nova volta olímpica

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo levantou dois troféus na reta final da temporada



Poucos times no Brasil são mais relevantes no cenário nacional e continental nos últimos anos que o Flamengo. Em sua terceira final de Copa Libertadores em quatro anos, a equipe rubro-negra conquistou um feito e tanto neste sábado, 29, ao vencer o Athletico Paranaense, em Guayaquil, por 1 a 0: levantou duas taças em dez dias. No último dia 19 de outubro, o Flamengo superou o Corinthians, nos pênaltis, no Maracanã, e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. Essa é a segunda vez que os cariocas levam dois títulos com espaço tão pequeno de tempo. Em 2019, o tempo foi só de 24 horas. No dia 23 de novembro daquele ano, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1 na final da Libertadores e, no dia seguinte, fora de campo, conquistou o Campeonato Brasileiro.

Segundo time com mais títulos no país

O novo título da Libertadores sobe o Flamengo de patamar e acirra uma rivalidade que vem crescendo nos últimos anos. O rubro-negro chega a 21 títulos (nacionais e internacionais) e empata em primeiro no ranking de maiores vencedores do país com o Palmeiras. É claro que, se o Verdão confirmar o título do Campeonato Brasileiro na próxima semana, esse ranking sofrerá nova modificação, com clube paulista na liderança isolada, separados apenas por uma taça. A rivalidade entre as equipes se intensificou de 2018 para cá, com os dois brigando pelos principais títulos do país. No ano passado, alviverdes e rubro-negros fizeram uma final emocionante de Libertadores, no Uruguai. O Palmeiras ficou com a taça após vitória por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação.