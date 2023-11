Corinthians apresenta proposta à Caixa para quitar dívida da Neo Química Arena

Proposta foi apresentada durante a manhã desta sexta-feira, 17, durante um encontro de representantes do clube e do banco, em Brasília; detalhes do acordo não foram informados

Reprodução/Neo Química Arena Estádio do Timão foi inaugurado em 2014



O Corinthians apresentou à Caixa Econômica Federal uma proposta para quitar a dívida referente ao financiamento das obras da Neo Química Arena. Representantes das duas entidades se reuniram na manhã desta sexta-feira, 17, em Brasília. O acordo foi anunciado pelo banco em um comunicado oficial. Detalhes do acordo não foram informados. “Representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram, e o clube apresentou uma proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do contrato de financiamento firmado para a construção da Arena Corinthians”, diz um comunicado assinado pelo diretor de Finanças e Relações com Investidores da Caixa, Luiz Felipe Figueiredo de Andrade. A ideia do Timão é se livrar dos juros que paga à Caixa, que financiou a construção do estádio, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. O estádio foi inaugurado em 2014 e foi um dos palcos da Copa do Mundo, sediada no Brasil no mesmo ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Duílio Monteiro Alves, mandatário da equipe paulista. Ambos seguravam uma camisa do clube assinada pelo goleiro Cássio. A Neo Química Arena será palco da próxima partida da equipe pelo Campeonato Brasileiro. O Timão encara o Bahia no dia 24 de novembro (sexta-feira), às 21h. O Corinthians emitiu um comunicado em suas redes sociais sobre o assunto. “O Sport Club Corinthians Paulista informa a todos os seus associados e torcedores que apresentou na manhã desta sexta-feira (17) uma proposta à Caixa Econômica Federal para a realização de um dos nossos objetivos mais desejados: a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento para a construção da Neo Química Arena. A proposta foi recebida pela Caixa e, agora, aguardaremos a obtenção dos documentos necessários à sua formalização. Informamos que, tão logo seja superada essa etapa, mais detalhes serão divulgados”, diz a nota assinada por Duílio Monteiro Alves.

Leia a íntegra do comunicado da Caixa Econômica Federal:

“A Caixa Econômica Federal comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados, e ao mercado em geral que, na manhã desta sexta-feira, 17/11/23, representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram, tendo o Clube Esportivo apresentado proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do Contrato de Financiamento firmado para a Construção do Estádio Arena Corinthians. A proposta será encaminhada internamente para avaliações técnicas“.